У Києві під час бігового марафону помер чоловік

У Києві помер один з чоловіків, що взяв участь у міжнародному марафоні. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як стало відомо вартовим, під час марафону по вул. Лаврська чоловікові стало зле.

Медики, які прибули на місце не змогли його врятувати.

Загиблий чоловік був 1963 року народження.

Як повідомила у коментарі телеканалу 112 Україна заступник начальника відділу комунікації поліції в Києві Яна Неруш, загиблим виявився громадянин 1963 року народження, уродженець Тернопільської області.

“Він раптово відчув себе зле і впав. Свідки викликали на місце медиків і поліцію. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи. На даний момент ця подія зареєстрована з правовою кваліфікацією раптова смерть”, – зазначила Неруш.