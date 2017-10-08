«Дружба, підтримка…а не цукерки чи стара ганчірка». В Україні шукають волонтерів для поїздок у сиротинці

Українська благодійна мережа закликає небайдужих зголошуватись їздити у гості до сиротинці по всій країні. Також закликають не робити однорічну акції на Свято святого Миколая, а навідуватись до малюків частіше.

«Цукерки, іграшки, одяг… Досить! Сиротам з інвалідністю потрібні реальні зміни! Спільноти підтриманого проживання, нові сім’ї, особиста підтримка, дружба, лікування, освіта, психологічна допомога… А не стара ганчірка чи цукерки без сертифікату», – наголошують в організації.

Анкета для реєстрації на поїздки у сиротинці тут.