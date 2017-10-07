З початку року в Україні під час пожеж загинуло більше тисячі мешканців

1 тис. 144 громадян — саме стільки наших співвітчизників загинуло на пожежах в Україні з початку року. Моторошна статистика, яка уособлює в собі результат байдужого ставлення людей до власної безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

Вогнеборці ДСНС ліквідовують сотні пожеж по всій території України щодня. І ці пожежі призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше — до загибелі та травмування громадян. Так, лише минулої доби у житловому секторі країни виникла 61 пожежа.

Зазвичай, основними причинами виникнення займань і як наслідок загибелі людей є саме власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також залишені без нагляду сірники та яскраві запальнички у місцях, що легко доступні для дітей майже завжди призводять до займань у помешканнях. І особливо прикро, коли внаслідок пожеж травмуються, або ж навіть гинуть маленькі громадяни.

Зокрема, справжня трагедія сталась 5 жовтня на Харківщині, де на пожежі у селищі Слобожанське на вул. Спортивній, 16 загинула 4-річна дитина. Прибувши на місце події, вогнеборці провели розвідку, яка показала, що на першому поверсі горіла квартира на всій площі. Вхідні двері до неї були відчинені і на сходовій клітині утворилось щільне задимлення. Першими рятувальники виявили 2-х людей, які лежали непритомними на східцях між 4-м та 5-м поверхами: жінку 1993 року народження та її чотирирічну доньку. Їх негайно винесли на свіже повітря і передали медикам. На жаль, лікарі констатували смерть дитини, а її матір із сильним отруєнням чадним газом госпіталізували до Харківської обласної клінічної лікарні.

Шкода, що нагадувати громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки доводиться у такий жорстокий спосіб. – красномовною статистикою…

Про те, як важливо не тільки дорослим, а й самим дітям дотримуватися правил пожежної безпеки надовго запам’ятають троє учнів одного з коледжів у м. Первомайськ Миколаївської області. Цього тижня рятувальники отримали повідомлення про те, що на території одного з місцевих медичних коледжів сталася розгерметизація та спалах ємності з горючою рідиною, що застосовувалася у паяльній та полірувальній лабораторії закладу. Як наслідок — двоє хлопців та дівчина були госпіталізовані з опіками до Первомайської дитячої лікарні.

Загалом, з початку року показник загиблих та травмованих на пожежах вже становить 1 тис. 144 та 1 тис. 115 осіб відповідно.

Тож, заважаючи на кількість загиблих та постраждалих наших співвітчизників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Розповідайте дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби “101”, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення.

Дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань. Зокрема:

– не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

– слідкуйте за станом та справністю електромережі;

– не паліть у ліжку;

– у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

– намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

– подбайте про захист помешкання від грозових розрядів, адже блискавки нерідко можуть стати причиною займання.

При виникнені пожежі необхідно негайно викликати вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина має вирішальне значення! Пам’ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.