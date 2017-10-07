З наступного року ціни на спирт в Україні будуть регулюватись по-новому

Уже з нового року ціни на спирт в Україні будуть регулюватись спеціально розробленою формулою, а всі закупівлі з жовтня перейшли на систему Prozorro. Про це в інтерв’ю 112 розповів в.о. голови «Укрспирту» Юрій Лучечко.

За його словами, зараз розробляється формула утворення ціни на спирт.

«Щодо ціни на спирт. Донині вона складалася буквально на коліні, кулуарно: директор з директором домовлялися. Зараз ми виходимо з ініціативою запровадження абсолютно прозорої формули ціноутворення. Ми – державна монополія і маємо заробляти. Отже, у формулу буде забита рентабельність, з якою ми маємо працювати. Плюс якийсь має бути прибуток, адже держава вимагає, щоб ми мали прибуток. От зараз я прийшов на посаду як в. о. і бачу, що всі угоди на продаж спирту (з фіксованою ціною, – ред.) укладені до кінця року. У мене просте питання – хто міг у березні, коли вони укладалися, спрогнозувати ціну на газ, на зерно? Як можна заключити з основними партнерами договори до кінця року з фіксованою ціною?

Ми зробимо прозору ціну і формулу на спирт. У ній буде закладена ціна на зерно, ціна на газ, наші адміністративні витрати плюс наша рентабельність. Це проста формула, яка до сьогодні не працювала», – розповів посадовець.

Він анонсував, о вже з наступного року угоди будуть укладатись за новою формулою.

«Так, угоди будуть укладатися з формулою. “Горілчаники”, звичайно, впираються, вони цього не хочуть. Їм простіше було працювати з фіксованою ціною. Але ми хочемо цю ситуацію переламати. І так само, як у нас, усі закупівлі з жовтня переходять на тендери Prozorro. І так же буде із закупівлями газу і зерна (які потрібні для виробництва спирту), щоб усім було зрозуміло, чому ціна така, а не інша. Досі тут (в “Укрспирті”, – ред.) був комітет. Вони робили зріз по ринку і вирішували, за якою ціною купляти», – зазначив Ю. Лучечко.

Формула утворення цін на спирт в Україні, уточнює Юрій Лучечко, вже є:

«Мені треба її тільки погодити з Міністерством аграрної політики і продовольства. Вона дуже проста: тільки кільки складових».

Як відомо, в «Укрспирті» розповіли, як будуть роздержавлювати заводи.