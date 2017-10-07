У Львівському СІЗО охрестили в’язня-росіянина

Учора, 6 жовтня, у Львівському слідчому ізоляторі № 19 відбулися Святі Тайни Хрещення та Миропомазання ув’язненого. Про це інформує Капеланство.Info.

До установи виконання покарань прибув о. Тарас Мирка – в’язничний капелан ЛА УГКЦ. Новохрещений прийняв ім’я Олександр, яке було дане йому при народженні. Щоб прийняти синівство Боже, Олександр готувався досить довго. Росіянин за походженням, вже декілька років проживає у Німеччині, після виходу на волю і повернення додому надіється, що його дружина та діти теж стануть членами Церкви Христової.