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У Львівському СІЗО охрестили в’язня-росіянина

Єва Корнійчук

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Учора, 6 жовтня, у Львівському слідчому ізоляторі № 19 відбулися Святі Тайни Хрещення та Миропомазання ув’язненого. Про це інформує Капеланство.Info.

До установи виконання покарань прибув о. Тарас Мирка – в’язничний капелан ЛА УГКЦ. Новохрещений прийняв ім’я Олександр, яке було дане йому при народженні. Щоб прийняти синівство Боже, Олександр готувався досить довго. Росіянин за походженням, вже декілька років проживає у Німеччині, після виходу на волю і повернення додому надіється, що його дружина та діти теж стануть членами Церкви Христової.

 

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