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СБУ взялася за колишнього керівника районної лікарні на Львівщині

Єва Корнійчук

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Львівські правоохоронці повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів колишньому керівнику однієї з районних лікарень області. Про це повідомила прес-служба СБУ Львівщини.

Оперативники Управління СБУ у Львівській області встановили, що посадовець всупереч встановленому порядку умисно закупив для лікарні систему ультразвукової діагностики із комплектуючими за значно завищеною вартістю.

Такі злочинні дії завдали збитки місцевому бюджету на майже 25 тисяч доларів США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України триває спільно із слідчими поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

 

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