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Концерт Сергія Бабкіна скасували після «провалу» перемовин з блокувальниками

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Концерт співака Сергія Бабкіна, що мав відбутись сьогодні у Львові в клубі «Малевич», так і не відбувся. Організатори скасували подію.

Опісля блокувань входу у клуб «Малевич», активісти зустрілись із Сергієм Бабкіним і висунули йому умови:

-визнати Росію країною-агресором;

– пообіцяти більше не виступати у Криму та Росії.

На це виконавець відповів:

«Мої політичні погляди я не буду…Я виріс у воєнній сім’ї, батько -підполковник, брат – майор. В мене є багато друзів воєнних, є дуже багато друзів, що були в АТО. Ситуація не однозначна: так чи не так. І ви самі знаєте, що це так».

Згодом співак зазначив журналістам, що не очікував такого прийому і просто приїхав розповісти людям свою історію.

Оскільки Бабкін не виконав вимоги блокувальників, вони з місця події не пішли. Організаторам довелось скасувати концерт.

Яким чином будуть повертати кошти за квитки на концерт -наразі не повідомляють.

Фото: Тарас Гаврик

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