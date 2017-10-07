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Біля готелю «Дністер» розкидано м'ясо з їдким запахом хімікатів: тутешніх тварин вирішили струїти?

Катерина Родак

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Сьогодні, 7 жовтня, зооволонтери знайшли біля готелю «Дністер» на вул. Матейка, 6 розкидане м’ясо з різким запахом хімікатів. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила місцева жителька Вікторія Гончарова.

За її словами, декілька днів тому директор «Дністра» дав вказівку потруїти усіх котів, що мешкають біля готелю та у підвалах.

«У самому «Дністрі» працюють люди, що не байдужі до тварин. Але вони бояться втратити роботу. Вони не хотіли публічно виступати, і залучили нас. Ми проживаємо на цій вулиці, і щодня бачмо цих котів.  А директор «Дністра» оголосив, що не хоче, аби ті коти в нього там бігали по підвалах. Що вони наносять йому якусь моральну шкоду. І наказав викласти там отруту і позбавитися тих котів. Працівники «Дністра» інформували нас, і ми передзвонили у всі можливі служби, щоб зоозахисники були в курсі справи», – розповіла вона.

Зараз, за словами мешканки, на території готелю працює поліція – вилучає м’ясні продукти.

«Представник Західноукраїнського центру захисту тварин обійшов цю територію, знайшов м’ясо підкинуте, яке має сильний запах хімікатів. Зараз приїхала поліція і складають акт вилучення цього м’яса. Судячи з всього, свою вказівку директор «Дністра» здійснив. Очевидно, що в підвалах лежить таке м’ясо аналогічно», – зазначила пані Вікторія.

Своєю чергою відомий львівський зоозахисник Ігор Сайко також підтвердив факт неприємної знахідки біля готелю.

«Зараз біля готелю «Дністер». М’ясо з різким хімічним запахом. 5 котів нема за останні дні. Чекаємо поліцію. Пробували не їхати. ЛКП Лев в курсі. Будемо здавати на експертизу», – зазначив він.

 

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