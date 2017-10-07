Активісти заблокували вхід до клубу «Малевич», де має виступати Бабкін

Сьогодні, 7 жовтня, у Львові запланований концерт Сергія Бабкіна – колишнього фронтмена гурту 5nizza. Концерт повинен відбутися у клубі «Малевич» на проспекті Чорновола. Вже зараз вхід у клуб повністю заблокований. Львів’яни та активісти, які вчора закликали не допустити «концерту на крові», перекрили вхід до приміщення. Про це інформує кореспондент Форпосту з місця події.

Також на місці уже присутні правоохоронці. Вони стоять шеренгою перед блокувальниками. Самі ж блокувальники не планують поступатися та обіцяють не допустити проведення концерту. Людей, які купили квитки на концерт, не пропускають. Водночас, організатори налаштовані концерт провести. Сутичок немає.

Як писав Львівський портал, сьогодні у Львові мав відбутись концерт співака Сергія Бабкіна. Місцеві активісти запрошували львів’ян зголошуватись, аби не допустити концерту співака, що гастролює Росією і Кримом.