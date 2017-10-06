Вийдизамене: у мережі запустили флешмоб проти насилля над тваринами

Небайдужі мешканці України запустили у мережі флешмоб #вийдизамене, який покликаний привернути увагу до проблеми жорстокого поводження з тваринами, зокрема спонукати людей вийти на марш за тварин, що пройде у всіх містах України 15 жовтня.

15 жовтня о 12.00 год. в різних куточках України розпочнеться акція на підтримку тварин. Користувачі соцмереж публікують фото своїх улюбленців, підопічних бездомних тварин з тегом #вийдизамене та розповідають історії жорстокого поводженні із тваринами.













