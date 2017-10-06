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Вчителів області запрошують взяти участь в обмінах із педагогами сходу

Дарина Смеречанська

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Вчителів Львівщини запрошують взяти участь в обмінах між педагогами заходу та сходу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Заявки на участь можна подавати за телефоном (код 0322) 261-63-54 щобудня з 10:00 до 18:00 до 13 жовтня.

На схід педагоги з Львівщини поїдуть уже 17 жовтня. Там впродовж двох тижнів освітяни вчитимуть науки дітей Луганської області. У свою чергу, вчителі звідтіля приїдуть на Львівщину 20 жовтня та вчитимуть тутешніх школярів.

«Це вже втретє педагоги Львівщини та Луганщини обмінюються місцями праці. Обміни спрямовані на те, аби показати, що Україна – єдина. Направду, вчителі з великим задоволенням беруть участь у таких обмінах. І, щоголовне, повні сили та енергії повертаються додому», – наголошує голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Фото: соцмережі

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