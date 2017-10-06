У незаконному новобуді на Рясному після негоди розсипалися балкони: повипадали цеглини та вікна

Нічна негода зруйнувала чотири балкони новобудови на вул. Шевченка, 418 у Рясному. Із трьох веранд повипадали цеглини та пластикові вікна, один балкон зруйнований частково – із нього випало скло.

Як повідомляє Zaxid.net, станом на вечір п’ятниці на місці працюють ремонтники. У компанії «Ірокс», яка звела будинок, запевняють: жодного ґанжу у споруді немає, балкони обвалилися від шквального вітру. Мовляв, саме там буревій був особливо сильний. Тож укріплювати балкони не збираються – лише відбудують. Досі ці секції будинку не здані в експлуатацію.

До слова, у міській раді вважають це будівництво самовільним, без права власності на землю і містобудівних документів.

Виконроб секції Андрій розповів: «Причина полягає в тому, що стався сильний буревій і не витримали конструкції, які були закріплені. Конструкції всюди одинакові, але, видно, особливо в тих місцях, в яких то сталося, пішов сильніший вітер і тому все обвалилося».

Також під час негоди у Львові вітер зірвав дах триповерхового будинку. Найбільшої шкоди вітер завдав житловому будинку на вул. Лукіяновича, 15. У п’ятницю зранку негода знесла більше 30 м2 жерсті.

Уже в обід п’ятниці сюди приїхала аварійна служба. За кілька днів працівники обіцяють відновити зруйнований дах металевим покриттям. Квартири не постраждали. Жителі будинку твердять – просили відремонтувати дах три роки, однак планового ремонту так і не дочекались.

«Пів року тому я звернулася до комунальників. Від травня ніякого рішення, взагалі нічого не було! Нема коштів, ще не на часі. І ото на часі сталося», – розповіла Софія, мешканка будинку.

Як повідомляв Львівський портал раніше, ПрАТ «Ірокс», яке має об’єкти будівництва у м. Львові, здійснює будівництво без відповідних дозвільних документів. Зокрема, йдеться про земельні ділянки під будівництво житла на вул. Т.Шевченка, 418, вул. Антонича,1, вул. І.Величковського,61 та на вул. Тернопільській, 42.

Фото: Варта 1