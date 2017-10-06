ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові суд оштрафував горе-підприємицю, що незаконно торгувала в Інтернеті

Єва Корнійчук

|

У Львові суд н 17 тисяч гривень оштрафував жінку, що торгувала промисловими тварами через Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.


У ГУ ДФС у Львівській області надійшла скарга щодо здійснення господарської діяльності громадянки Р. без належних дозвільних документів.

За результатами перевірки працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб було встановлено, що громадянка Р. здійснювала діяльність без державної реєстрації, а саме здійснювала торгівлю промисловими товарами через мережу Інтернет.

На громадянку Р. було накладено протокол  відповідно до  ч.1 ст.164 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” та матеріали справи скеровано в суд для прийняття рішення. Судовим органом розглянуто даний протокол про адміністративне правопорушення та прийнято рішення про накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – в сумі 17 000 гривень.

В апеляційному оскарженні громадянці Р.  судом було відмовлено.

Платником податків суму адмінштрафу сплачено повністю в бюджет.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів