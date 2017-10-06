У Львові суд оштрафував горе-підприємицю, що незаконно торгувала в Інтернеті

У Львові суд н 17 тисяч гривень оштрафував жінку, що торгувала промисловими тварами через Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.



У ГУ ДФС у Львівській області надійшла скарга щодо здійснення господарської діяльності громадянки Р. без належних дозвільних документів.

За результатами перевірки працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб було встановлено, що громадянка Р. здійснювала діяльність без державної реєстрації, а саме здійснювала торгівлю промисловими товарами через мережу Інтернет.

На громадянку Р. було накладено протокол відповідно до ч.1 ст.164 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” та матеріали справи скеровано в суд для прийняття рішення. Судовим органом розглянуто даний протокол про адміністративне правопорушення та прийнято рішення про накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – в сумі 17 000 гривень.

В апеляційному оскарженні громадянці Р. судом було відмовлено.

Платником податків суму адмінштрафу сплачено повністю в бюджет.