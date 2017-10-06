У Львові шукають художників та волонтерів для створення вуличних поетичних галерей

Протягом цього року у Львові вже створено 16 стінописів з віршами, і зараз в організаторів є погоджений ряд площин та закуплені витратні матеріали для створення ще 12 стінописів. Проект приурочений до 80-тої річниці «Розстріляного Відродження». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зі слів організаторів, проект має на меті як вшанування українських поетів, так і ревіталізацію занедбаних стін.

Художників та волонтерів просять зголошуватись за посиланням: goo.gl/wQduqk або на сторінці ГО «Граніт» у ФБ: fb.com/mo.granit/

Контакти організаторів: Андрій Мочурад, тел. 097 945 00 05, Ольга Ратінська, тел. 097 258 70 13.

Довідка

Початком масового нищення української інтелігенції вважається травень 1933 року, коли 12-13 травня відбулися арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового. Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли «контрреволюціонерів», вчинені напередодні 20-річчя жовтневого перевороту. Так, 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) було страчено велику групу «політичних» в’язнів Соловецької тюрми.

У списку розстріляних 3 листопада були: Лесь Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Загалом в один день за рішенням несудових органів було страчено десятки представників української інтелігенції, а кількість знищених протягом кількох тижнів сягала понад 500 осіб.