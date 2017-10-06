Шахрайка під час обміну валют ошукала мешканця Львівщини на «кругленьку» суму

Житель Львівщини під час обміну валюти став жертвою шахрайки. Поліція встановлює особу зловмисниці, яка заподіла потерпілому збитки на суму понад 40 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Галицький відділ поліції 5 жовтня о 17.00 звернувся 24-річний житель Буського району. Він повідомив, що невідома жінка у шахрайський спосіб заволоділа його коштами в сумі 40 380 гривень. Домовившись з нею про купівлю 1500 доларів США, потерпілий близько 13.00 переказав гроші на банківський рахунок зловмисниці. Валюту він не отримав, і на зв’язок жінка більше не виходить.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють обставини події та особу зловмисниці. Триває досудове розслідування.

Поліція Львівщини вкотре застерігає: при здійсненні валютних операцій користуйтесь послугами обмінних пунктів чи банківських установ. Уникайте обміну грошей через різні Інтернет-сайти або у вуличних «міняйл», оскільки існує ризик стати жертвою шахраїв.