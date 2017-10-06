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«Самопоміч» виключила нардепа через голосування за законопроект про Донбас

Дарина Смеречанська

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Фракція «Самопоміч» прийняла рішення про виключення із складу нардепа Наталії Веселової. Про це інформує сайті партії «Об’єднання Самопоміч».

«Підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і Політичної партії «Самопоміч», зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію, заперечення в публічних виступах факту окупації всупереч позиції фракції», – пояснили у партії.

Як зазначається далі, останньою краплею було сьогоднішнє голосування за продовження дії закону про особливий статус Донбасу, проти чого категорично виступали всі члени фракції «Самопоміч».

«Ці дії свідчать про те, що Наталя Веселова не поділяє позицію фракції, її цінності і принципи. Наталі Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але цього рішення вона не прийняла через побоювання втратити мандат», – наголошують у партії «Самопоміч».

Як повідомляв Львівський портал, нині Верховна Рада підтримала за основу законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором. Додамо, що нині у Раді було «гаряче»: біля трибуни побилися народні депутати, у сесійну залу запустили димову шашку.

Фото: УНІАН

 

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