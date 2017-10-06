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Порошенко про «гарячу» сесію ВР: «Як на заклик «хто не скаче», так підстрибують вище всіх. А у декого взагалі на головах – кокошники»

Дарина Смеречанська

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Президент України Петро Порошенко переконаний, що деякі політики, прикриваючись ура-патріотичними словесами, насправді нав’язують країні курс на відмову від окупованих територій. Про це інформує пре-служба Глави держави.

«В голові просто не вкладається те, що ми бачили вчора і сьогодні у Верховній Раді. Колишні партнери по демократичній коаліції, люди, які називають себе патріотами і навіть українськими націоналістами, зривали  голосування… І за що?  За те, щоб законом визнати Росію агресором, а її війська – окупантами!

Як на заклик «хто не скаче», так підстрибують вище всіх. А як до голосування за очевидний український інтерес – неначе щось пороблено. А у декого взагалі з-під вишиванок визирають косоворотки, на головах – стирчать кокошники», – зазначив Петро Порошенко.

Водночас Президент додав, що питання суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності України мають об’єднувати всі політичні сили, прибирати на задній план вузькопартійні інтереси.

«Врешті-решт, відповідальних депутатів виявилося більше. І вони забезпечили два надзвичайно важливих  голосування, які захищають національні інтереси України і життя громадян.

Закон про деокупацію, Закон про повернення українського суверенітету на  Донбас приводить правове поле у відповідність з реальним станом справ. Території законодавчо проголошуються тимчасово окупованими російськими окупаційними військами. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй…. Це посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї. Закон хоча і регламентує детально військовий аспект нашої боротьби,  ключовим проголошує мирний, політико-дипломатичний шлях. Він дає чіткий сигнал всім нашим співвітчизникам на окупованих Росією територіях: Україна повернеться до нас, а ви – до України. Бо ми – єдина, соборна і неподільна країна», – додав Глава Держави.

Як повідомляв Львівський портал, у нині Верховній Раді біля трибуни побилися народні депутати, у сесійну залу запустили димову шашку.

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