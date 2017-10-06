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На Львівщині понад двісті батьків не доглядають своїх дітей

Юлія Шпак

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За третій квартал 2017 року працівники кримінальної міліції у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділів освіти провели 876 профілактичних рейдів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, під час профілактичних рейдів «Вокзал», «Діти вулиці», «Канікули» –  виявили 100 дітей, з них 72 підлітків вилучили з вулиці, 20 дітей із сім’ї, 1 дитину з комп’ютерних клубів, 6 дітей з розважальних закладів та одну дитину знайшли.

У сім’ю  повернули 49 дітей, до навчальних закладів 20 дітей, влаштували в притулок 26 дітей, 5 в заклади охорони здоров’я.

Із загальної кількості дітей за віком: 10 до 6 років; 25 дітей від 6 до 14 років; 65 дітей від 14 до 18 років.

Під час проведення рейдів виявили 23 порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами, попередили 5 посадових осіб, ініціювали притягнення до відповідальності 10 посадових осіб. Обстежили 1328 сімей, попередили 858 батьків, ініціювали притягнення до відповідальності 232 батьків.

Фото: ЛОДА

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