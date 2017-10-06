Львівська гандболістка увійшла до сімки найкращих гравців кваліфікації чемпіонату Європи

Гравчиня львівської “Галичанки” Наталія Воловник нещодавно в лавах жіночої збірної команди України з гандболу змагалася у двох стартових матчах відбору до чемпіонату Європи-2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В одному з матчів – із командою Хорватії – Наталка стала найрезультативнішою гандболісткою української збірної. А також єдина серед українок увійшла до топ-сімки найкращих гандболісток за підсумками двох кваліфікаційних турів чемпіонату Європи.

Триває голосування щодо визначення кращої гандболістки з семи претенденток.