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Львівська гандболістка увійшла до сімки найкращих гравців кваліфікації чемпіонату Європи

Дарина Смеречанська

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Гравчиня львівської  “Галичанки” Наталія Воловник нещодавно в лавах жіночої збірної команди України з гандболу змагалася у двох стартових матчах відбору до чемпіонату Європи-2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В одному з матчів – із командою Хорватії –  Наталка стала найрезультативнішою гандболісткою української збірної.  А також єдина серед  українок увійшла до топ-сімки найкращих гандболісток за підсумками двох кваліфікаційних турів чемпіонату Європи.

Триває голосування щодо визначення кращої гандболістки з семи претенденток.

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