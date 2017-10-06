Львів’ян запрошують на благодійний захід «Під покровом Пресвятої Богородиці»

Для львів’ян та гостей міста 14 жовтня відбудеться благодійний захід «Під покровом Пресвятої Богородиці» у нижній частині Митрополичих садів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Запрошуємо до спільної молитви під час Архиєрейської Божественної Літургії о 10.00 у Соборі св. Юра. Протягом святкового дня пропонуємо долучитися до такої програми: 12.00 – відкриття заходу в садах; з 12.00 до 17.00 – благодійна фотовиставка, майстер-класи для дітей та молоді: аквагрим, малярство на склі, твістінг. О 13.00 – початок дитячого пленеру «Легенди Святоюрської гори», який триватиме до 15.00. О 13.00 також відбудеться відкрита лекція іконописця. О 14.00 – театр «На світанку» з виставою «Майже поле», о 15.00 – виступ етногурту «ЯгОди», а о 16.00 – театр «На Симонових стопах», – зазначили організатори події.

Усі залучені благодійні пожертви скерують на відновлення нижньої частини Митрополичих садів.

Слід зазначити, що в разі погіршення погодних умов, у програмі заходу будуть зміни. Контактний номер телефону: 067 679 02 07.