Львів’ян кличуть у музей Шептицького на виставку про людські почуття

Днями в Національному музеї у Львові ім. А.Шептицького відкрили персональну ретроспективну виставку Володимира Лободи «За зорею ідучи». П`ять експозиційних залів об`єднані роздумами митця про тонкі взаємовідносини між світами чоловіка і жінки та складнощі людського буття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служб і Львівської ОДА.

Творчість майстра унікальна своїми сміливими коливаннями від реалістичних форм до нефігуративних і навпаки. В представлених роботах його герої – безликі та безіменні, однак спостерігач може в них впізнати до болі знайомі образи, адже в кожному з полотен порушуються всім нам відомі гострі питання: складнощі у стосунках, коливання між добром та злом, погляд на прожите життя, очікування, віра.

Виставка триватиме до 5 листопада.

Довідково:

Володимир Лобода – український живописець, графік, скульптор, поет. Один із яскравих представників українського андеґраунду кінця 1960-початку 1990-х років. Народився 6 липня 1943 р. у Дніпрі в родині художника-самоука Віктора Лободи. У 1960-1968 рр. навчався в Київському художньому інституті на факультеті живопису. 1973 року закінчив Дніпровський будівельний інститут. 1971 року брав участь у “Дискусійній виставці” в Дніпрі, відтоді перебував під постійним наглядом влади. Від кінця 1970-х рр. – учасник спільних художніх виставок. 1981 року з родиною художник переїхав до Львова. Наприкінці 1980-х років у Дніпрі створив товариство художників “Степ”.

1992 року на хуторі у с.Турове на Дніпропетровщині разом із дружиною заснував літню майстерню, де проводив більшу частину року, створюючи живописні, графічні та скульптурні серії, пишучи поезії, новели, есеї.

Фото: ЛОДА