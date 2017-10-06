Каналізація у Самборі стікає у притоку Дністра

У місті Самбір, що на Львівщині, екоінспектори виявили несанкціонований скид стічних вод у річку. Про це Львівському порталу повідомили в Екологічній інспекції Львівщини.

Працівниками Держекоінспекції у Львівській області проведено держконтроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території міста Самбір. Під час проведення рейдової перевірки держінспекторами виявлено несанкціоновані скиди неочищених стічних вод в р. Млинівка, яка є притокою транскордонної річки Дністер.

Складена екологічна ситуація щодо стану водовідведення в місті Самбір потребує реального термінового вжиття заходів стосовно відтворення водних ресурсів та приведення в належний санітарно-технічний стан мереж каналізації.

«Відповідно до ст. 10 Водного кодексу України, ст. 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» регулювання водних відносин, здійснення заходів щодо охорони водних ресурсів та організація благоустрою населених пунктів входить компетенції міської ради. Враховуючи вищенаведене Держінспекцією голову Самбірської міської ради зобов’язано вжити невідкладних заходів реагування», – повідомили екоінспектори.