Експертна комісія підтвердила причетність жидачівських лікарів до смерті 12-річного тернополянина

Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА оголосив висновки клініко-експертної комісії щодо смерті 12-річного Романа Кулака та причетності до цього лікарів Жидачівської районної лікарні та Львівського ОХМАТДИТу, передає кореспондент Львівського порталу.

Нагадаємо, 27 червня цього року 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у Львівській лікарні ОХМАДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина.

Відтак на Львівщині проводилась експертиза і сьогодні, 6 жовтня, члени комісії оголосили свої висновки.

«Ми пропрацювали всю надану медичну документацію, пояснення лікарів обох лікарень. Відтак комісія йшла дійшла до наступних висновків: діагноз встановлений бригадою експертної медичної допомоги – невірний. Лікування, проведене згідно встановленого діагнозу, не відповідає наказу МОЗ України «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах дітей…», – сказав член комісії Юрій Шаваров.

Відтак Жидачівську центральну районну лікарню звинувачують у:

відсутності взаємодії координації між лікарями, які надавали допомогу пацієнту,

відсутності настороженості про можливість гострої хірургічної патології,

надання медичної допомоги не відповідає вимогам клінічного протоколу надання меддопомоги хворим з гострою непрохідністю кишок в частині проведення інструментальної діагностики (непроведена оглядова рентгенографія органів черевної порожнини),

відсутності відповідної кваліфікації по дитячій хірургії у лікарів-хірургів,

відсутності взаємодії служби екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я Львівської області у питання транспортування та супроводу хворих у важкому чи загрозливому для життя стані.

Щодо ОХМАДИТу, то експерти визнали, що операції проводилися за життєвими показами, щоправда у комісії були претензії щодо некоректний записів у карті пацієнта. Проте інтенсивна терапія, спостереження та моніторинг клінічних та параклінічних показників, анестезіологічне забезпечення під час перебування дитини у лікарні ОХМАДИТ з 21.06 по 27.06 проводились у повному об’ємі згідно європейських стандартів.

Батько загиблого Романа Володимир Кулак вважає, що комісія підійшла до цього питання чесно та більш менш об’єктивно, є розставленні необхідні акценти. Але кінцевий висновок за Міністерством охорони здоров’я

«Після висновків цієї комісії я буду подавати в Київ в кваліфікаційну комісію Міністерства охорони здоров’я, щоб їх експерти або підтвердили ці висновки, або ще додали своїх. Вивчивши захворювання своєї дитини, я побачив багато халатного, безвідповідального відношення. З таких діагнозом не помирають. Була проблема діагностики і відповідального ставлення до своєї роботи. Я претензій до лікарів ОХМАДИТу не маю. Тут одразу становили дитині правильній діагноз, а в Жидачеві ставили різні діагнози, чим суттєво погіршують стан сина», – сказав Володимир Кулак.

Батько хлопчика хоче добитись, щоб винні були покарані і не мали змоги більше нікого «лікувати».

«Винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Я хочу донести до суспільства, що це велика проблема, яку треба вирішити. Бо на моєму місці завтра може бути будь-хто інший. А це жахлива трагедія – поховати у 12 років дитину без причин…», – додав пан Володимир

Також чоловік підтвердив, що це розслідування взяте на контроль Адміністрацією Президента та переслане у всі контролюючі органи.

Фото: Львівський портал