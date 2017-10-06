Безробітним Львівщини нагадують про права та обов’язки перебування на обліку у центрі зайнятості

Особи, котрі звертаються до центрів зайнятості за допомогою у працевлаштуванні, повинні бути добре обізнаними зі своїми правами та обов’язками. Адже, окрім надання комплексу соціальних послуг, покликаних якомога швидше забезпечити безробітних місцем праці, їм виплачують допомогу з безробіття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Право на матеріальне забезпечення мають тільки дисципліновані та пунктуальні клієнти, які чітко дотримуються рекомендацій особистих консультантів, беруть участь у семінарах, тренінгах, міні-ярмарках і ярмарках вакансій, а головне – активно шукають свого працедавця, використовуючи для цього всі можливості.

Якщо ж особа не дотримується цих правил, до неї застосовуються санкції впливу, зокрема термін отримання допомоги з безробіття скорочується.

Період виплати матеріального забезпечення зменшується у чотирьох випадках: найчастіше безробітні не приходять до центру зайнятості з метою пошуку роботи у визначений і погоджений із ними час. Другий доволі поширений випадок стосується осіб, яким видані скерування на роботу. Отримавши його, безробітний повинен звернутися до працедавця упродовж 7 календарних днів. Якщо ж цей термін він порушив, то період виплати допомоги з безробіття буде зменшений.

Ще дві умови застосування санкцій пов’язані з професійним навчанням: особа без професії чи спеціальності, котра вперше шукає роботу, не має права відмовитися від пропозиції здобути затребуваний на ринку праці фах, за яким їй гарантоване працевлаштування. У іншому випадку її чекають санкції у вигляді скорочення матеріального забезпечення. Ця норма також стосується тих, хто бажає відновити трудову діяльність після шестимісячної перерви і відмовляється від професійного навчання.

І нарешті четвертий випадок: у разі закінчення курсів, на які особа була скерована центром зайнятості, вона повинна прийти до центру зайнятості на наступний день після завершення навчання. У разі порушення без поважної причини цього строку виплата допомоги з безробіття також скорочується.

Довідково

Термін виплати допомоги з безробіття для застрахованих осіб становить 360 календарних днів, для незастрахованих – 180. Скорочення виплати матеріального забезпечення може коливатися від 15 до 90 календарних днів і залежить від кількості порушень.

Фото: ЛОДА