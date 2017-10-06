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Автостоянку під мостом на Княгині Ольги обслуговує фірма росіянки

Єва Корнійчук

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Учора,  5 жовтня, депутати міської ради Львова продовжили договір оренди підприємству, що обслуговує стоянку машин на вул. Княгині Ольги-Науковій. За відповідне рішення проголосувало 45 міських обранців, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначила керівник міського управління земельних ресурсів Ельвіра Колос, в управління транспорту є зауваження щодо цієї ухвали через відсутній дозвіл на організацію автостоянок.

Згідно пояснювальної записки до ухвали, ухвалою міської ради від 29.01.2015 №4312 ТзОВ «Дельта-2» надано в оренду терміном на 2 років земельну площею 0,2611 га на вул.Княгині Ольги вул.Наукова, 30 для обслуговування автостоянки.

Термін оренди землі закінчився до 29.01.2017. ТзОВ «Дельта-2» зверталося у встановленому порядку до міської ради про наміри щодо продовження терміну оренди земельної ділянки. Заборгованості по сплаті орендної плати немає.

Відповідно до затвердженого плану зонування Франківського району м.Львова земельна ділянка площею 0,2611 га розташована в зоні ТР-2 (зона транспортної інфраструктури).

Таким чином депутати погодили продовження оренди підприємству на 2 роки. Орендна плата – близько 81 тис. грн на рік.

За даними Youcontrol, серед засновників ТзОВ «Дельта-2» є громадянка Російської Федерації Тетяна Саніна. Основний вид діяльності підприємства – допоміжне обслуговування наземного транспорту.

До речі, Тетяна Саніна – однофамілиця Таїсії Саніної, підприємству якої депутати виділили 20 мільйонів боргу.

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