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Закон про реінтеграцію Донбасу сьогодні не проголосували. Парубій закрив засідання Ради

Єва Корнійчук

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив засідання 5 жовтня закритим. Про це він сказав з трибуни парламенту, пише УП.

“Ми продовжимо розгляд цього законопроекту. Але сьогоднішнє засідання я оголошую закритим. Я впевнений, що закон визнання Росії агресором ми ухвалимо”, – сказав він.

Крім того, фракція “Народний фронт” вимагає вилучити з президентського законопроекту щодо Донбасу згадку про Мінські домовленості й передбачити фіксацію виведення окупаційних військ із території України.

 

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