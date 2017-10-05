Закон про реінтеграцію Донбасу сьогодні не проголосували. Парубій закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив засідання 5 жовтня закритим. Про це він сказав з трибуни парламенту, пише УП.

“Ми продовжимо розгляд цього законопроекту. Але сьогоднішнє засідання я оголошую закритим. Я впевнений, що закон визнання Росії агресором ми ухвалимо”, – сказав він.

Крім того, фракція “Народний фронт” вимагає вилучити з президентського законопроекту щодо Донбасу згадку про Мінські домовленості й передбачити фіксацію виведення окупаційних військ із території України.