Валерій Веремчук: «Функція міста – не заробляти на перевезеннях, а забезпечити містянам комфортне пересування»

Депутат міськради Львова Валерій Веремчук про катастрофічну ситуацію з громадським транспортом Львова:

«Звісно, хочеться, щоб Львовом здебільшого їздили нові «Електрони», бо вони красиві,

сучасні і нашого виробництва. Але треба розуміти ціну питання. При вартості одного

трамваю у 30 млн грн, повне оновлення рухомого складу (а це 120 одиниць техніки)

вартуватиме місту понад 100 млн євро. Для нашого бюджету це наразі непідйомна сума.

Тож які шляхи покрашення системи роботи електротранспорту – аби він курсував вчасно і в

потрібній кількості? Треба активно ремонтувати наявний рухомий склад, бо це суттєво

дешевше, аніж купувати нові трамваї, – 700 тис грн на один трамвай. А ще скористатися

досвідом Вінниці, яка активно попрацювала над тим, щоб отримати з Європи вживаний, але

якісний транспорт «на ходу.

Такої стратегії наразі нема, управління транспорту бездієве, нема керівництва. Але врешті

маємо дійти до того, щоб комунальні АТП-1, «Львівелектротранс» не лише просили гроші з

бюджету, а ефективно їх використовували. Має бути розуміння, що функція міста – не

заробляти на перевезеннях, а забезпечити містянам комфортне пересування і доїзд».

Джерело: Інформаційний портал депутатів ЛМР