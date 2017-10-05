У вересні пасажиропотік аеропорту «Львів» зріс на 40%

У вересні авіаперевезеннями Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького скористалися 119,4 тисячі пасажирів, що на 40,3 % більше, ніж у вересні 2016. Окрім цього зросла кількість здійснених рейсів – 1182, що на 29,9% більше, ніж аналогічного періоду минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом, за січень-вересень 2017 р. пасажиропотік зріс на 47,8% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (556,3 тис. пасажирів) і досяг позначки в 822,2 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 37%, з 6571 до 8995.

Середньомісячний показник приросту пасажиропотоку за вісім місяців 2017 р. склав 50%.

Фото: ЛОДА