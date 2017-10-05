У ЦНАПах Львова протерміновано видачу більше трьох тисяч паспортів

Найзатребуванішою у Центрах надання адміністративних послуг Львова залишається послуга з оформлення і видачі паспортів. З травня цього року у ЦНАПах запрацювала друга робоча станція, і це дало змогу обслуговувати вдвічі більше містян. Загалом з початку року цією послугою вже скористалися 22 тис. осіб. Водночас, через підвищений попит, є затримки у видачі паспортів. Про це повідомили у департаменті адміністративних послуг ЛМР.

Зокрема, у січні 2017 року ЦНАП надав 681 послугу з оформлення і видачі паспортів, в лютому – 1 476 послуг, в березні – 1 984 послуги, у квітні – 360 послуг (лише в перший тиждень місяця, оскільки був відсутній канал зв’язку і не було технічної можливості прийому документів), у травні – 2 315 послуг, у червні – 3 855 послуг, в липні – 3 687 послуг; в серпня – 3 982, у вересні – 3 970 послуг.

«Всі документи оформляються одразу на місці, одразу відбувається фотографування. Обладнання сучасне, закуплене згідно вимог Міграційної служби України, є зв’язок з демографічним реєстром, тобто усі необхідні дані передбачено і враховано, щоб послуга була належної якості», – зазначають в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради.

Проте так, як суб’єктом надання цієї послуги є Міграційна служба, то в ЦНАПах, як і в інших відповідних структурах, через підвищений попит на виготовлення біометричних паспортів, є тимчасові затримки у їх видачі. Адже різко збільшилась кількість оформлюваних документів. На сьогодні про терміновано видачу 3,3 тис. паспортів.

Зазначимо, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП м. Львова залежно від реєстрації місця проживання особи. Проте подати документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАПу м. Львова.

Відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 03.11.2016 № 280, вартість оформлення паспорта громадянина України в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 279 грн, до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 557, 32 грн, до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Перелік необхідних документів для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон є на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services/directory-services/derzhavni-orhany-vlady/derzhavna-mihratsiina-sluzhba

Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема – на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). Графік роботи – звичний: понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. середа – четвер: 09.00 год. – 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. субота: 09.00 год. – 16.00 год.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297-57-95, ел.пошта: service_center@city-adm.lviv.ua ; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services/