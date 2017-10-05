У Миколаєві під час роботи загинув молодий робітник

На Львівщині під час розвантаження гранітних плит загинув робітник. Ще одного чоловіка госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом «тупа травма тазу, забійна рвана рана правого стегна». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Миколаївське відділення поліції 4 жовтня надійшло повідомлення про загибель людини. Поліцейські попередньо встановили, що у місті Миколаїв під час розвантаження гранітних плит з вантажівки стався зсув, внаслідок чого 27-річний мешканець Миколаївського району від отриманих травм помер на місці події. Також плитами було травмовано 25-річного жителя цього ж району, якого госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом «тупа травма тазу, забійна рвана рана правого стегна».

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.