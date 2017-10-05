У Львові за хабар судитимуть керівника філії державного підприємства

У Львові за судитимуть керівника філії одного з державних підприємств міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Встановлено, що у вересні цього року посадовець одержав неправомірну вигоду у розмірі дванадцяти тисяч гривень за сприяння у підписанні із суб’єктом підприємницької діяльності договору оренди та надання йому в оренду складських приміщень підприємства. Кошти керівник отримав, однак скористатись ними так і не встиг, оскільки його викрили правоохоронці.

Зловмисника було затримано у порядку ст.208 КПК України та у подальшому суд обрав для нього міру запобіжного заходу – домашній арешт.

Військовою прокуратурою Львівського гарнізону обвинувальний акт щодо посадовця, за скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, скеровано на розгляд суду.

За вчинення цього злочину передбачено суворе покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.