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Суд оштрафував депутата Самбірської міськради, який забув задекларувати мільйон гривень

Юлія Шпак

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Депутат міськради на Львівщині, який не повідомив НАЗК про отримання доходу на мільйон, сплатить штраф. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За участі прокуратури Львівської області, апеляційним судом залишено без змін постанову міськрайонного суду, згідно з якою визнано винним одного із депутатів Самбірської міської ради у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Встановлено, що вказаний депутат продав Самбірській міськраді сміттєвоз «Scania P94 DB», проте не повідомив про суттєву зміну в майновому стані на понад 1 млн грн на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Таким чином чоловік вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю), а відтак суд застосував до винного стягнення у вигляді штрафу.

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