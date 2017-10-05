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Небайдужих просять допомогти зібрати гроші на лікування трирічної Діанки

Соломія Григор'єва

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Жителів Львівщини просять матеріально допомогти вилікувати маленьку Діану Геряк із Миколаєва від раку. Про це йдеться на сторінці благодійного фонду «Із янголом на плечі» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Батьки 3-річної Діаночки Геряк , лише кілька днів тому дізналися ,що до ока їх донечки підкрався рак. Ретинобластома вимагає негайного дослідження та лікування. Лікарі клініки у Ессені (Німеччина) попередньо погодились прийняти на обстеження та лікування Діанку, але для цього потрібна велика сума грошей. Так як пухлина ще невелика – необхідно поспішати обстежити Діанку. Ці оченята вартують того, щоб бачити Світ у всій його красі!» – йдеться у повідомленні.

Кошти для допомоги прохання надсилати за реквізитами :
Карткові реквізити: для Діанки Геряк
4149 4996 4883 4594 Геряк Іван Михайлович
Реквізити БФ “ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ” (допомога онкохворим дітям та молоді)
Банк: ПАТ “КРЕДОБАНК” МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833
рахунок 26008011024214
Призначення: благодійний внесок на лікування Діанки Геряк
Банк: ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 325321 ЄДПРОУ 41411833
Рахунок 26004053731145
Призначення : Призначення: благодійний внесок на лікування Діанки Геряк

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