Небайдужих просять допомогти зібрати гроші на лікування трирічної Діанки

Жителів Львівщини просять матеріально допомогти вилікувати маленьку Діану Геряк із Миколаєва від раку. Про це йдеться на сторінці благодійного фонду «Із янголом на плечі» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Батьки 3-річної Діаночки Геряк , лише кілька днів тому дізналися ,що до ока їх донечки підкрався рак. Ретинобластома вимагає негайного дослідження та лікування. Лікарі клініки у Ессені (Німеччина) попередньо погодились прийняти на обстеження та лікування Діанку, але для цього потрібна велика сума грошей. Так як пухлина ще невелика – необхідно поспішати обстежити Діанку. Ці оченята вартують того, щоб бачити Світ у всій його красі!» – йдеться у повідомленні.

Кошти для допомоги прохання надсилати за реквізитами :

Карткові реквізити: для Діанки Геряк

4149 4996 4883 4594 Геряк Іван Михайлович

Реквізити БФ “ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ” (допомога онкохворим дітям та молоді)

Банк: ПАТ “КРЕДОБАНК” МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок 26008011024214

Призначення: благодійний внесок на лікування Діанки Геряк

Банк: ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 325321 ЄДПРОУ 41411833

Рахунок 26004053731145

Призначення : Призначення: благодійний внесок на лікування Діанки Геряк