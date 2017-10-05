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На Жовківщині на городі помер тракторист

Соломія Григор'єва

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У Жовківському районі, обробляючи власний город, загинув тракторист. Попередньо встановлено, що 43-річний мешканець району, не впорався з керуванням, з’їхав у дренажний канал, де трактор перекинувся, а водія затиснуло у кабіні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня о 14.55 в селі Школярі, Жовківського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій трактора «ЮМЗ-УМЗ 6Л», 43-річний мешканець одного з сіл Жовківського району, обробляючи власний город, не впорався з керуванням, з’їхав у дренажний канал, де транспортний засіб перекинувся, а водія затиснуло у кабіні.

Внаслідок отриманих травм тракторист помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

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