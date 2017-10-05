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На Львівщині чотирилапий прикордонник винюхав гвинтівку

Соломія Григор'єва

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Прикордонний пес Львівського загону виявив зброю під час здійснення контролю в пункті пропуску «Рава – Руська». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Оглядаючи автомобіль «Ауді», на виїзному напрямі, із залученням службового собаки спеціально натренованого на пошук зброї і боєприпасів, прикордонники виявили пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм з оптичним прицілом. Зброю перевозив громадянин України мешканець Тернопільської області, який приховав гвинтівку в багажному відділенні автомобіля. Прикордонники вилучили небезпечну знахідку. За даними фактом проінформовано працівників Нацполіції.

Загалом, упродовж 2017 року, прикордонники Львівського загону виявили понад 160 одиниць зброї та 100 шт. боєприпасів.

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