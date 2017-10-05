На Львівщині чотирилапий прикордонник винюхав гвинтівку

Прикордонний пес Львівського загону виявив зброю під час здійснення контролю в пункті пропуску «Рава – Руська». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.
Оглядаючи автомобіль «Ауді», на виїзному напрямі, із залученням службового собаки спеціально натренованого на пошук зброї і боєприпасів, прикордонники виявили пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм з оптичним прицілом. Зброю перевозив громадянин України мешканець Тернопільської області, який приховав гвинтівку в багажному відділенні автомобіля. Прикордонники вилучили небезпечну знахідку. За даними фактом проінформовано працівників Нацполіції.
Загалом, упродовж 2017 року, прикордонники Львівського загону виявили понад 160 одиниць зброї та 100 шт. боєприпасів.
Соломія Григор'єва