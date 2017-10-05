На кордоні з Польщею затримали турка-нелегала

На українсько-польському кордоні затримали турка, який намагався незаконно дістатися закордону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Так, вчора, на українсько-польському кордоні прикордонники відділу «Шегині» затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно дістатися закордону. Інформацію про іноземця правоохоронці отримали від місцевих мешканців, а затримали втікача вже під час подолання ним прикордонних інженерних загороджувальних споруд.

Прикордонники з’ясували, що до України чоловік прибув легально літаком, при собі мав паспорт громадянина Туреччини, 1980 р.н., однак до Польщі він вирішив діставатися поза прикордонним контролем.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України громадянин постане перед судом.

Фото: прикордонники