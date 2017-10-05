На городі у Жовківському районі перекинувся трактор: водій загинув

У Жовківському районі 40-річний водій трактора під час роботи на городі не впорався із керуванням та зʼїхав у дренажний канал. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, учора о 14:55 поблизу с.Замочок Жовківського району, водій трактора ЮМЗ, 1977 р.н., житель села Зашків, Жовківського району, виконуючи роботи по обробці городу, не впорався з керуванням, зʼїхав у дренажний канал та перевернувся. Від отриманих травм тракторист помер на місці пригоди.