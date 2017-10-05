Модернізація очисних споруд Львова обійдеться у 200 млн євро. Поляки допомагатимуть місту розібратися із стічними водами

Сьогодні, 5 жовтня, під час міжнародного екологічного форуму у Львові було підписано Меморандум про співпрацю з Національним фондом охорони довкілля і водного господарства республіки Польща щодо модернізації очисних споруд міста. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне, меморандум передбачає розбудову і модернізацію системи та очистки стічних вод разом із здійсненням відповідних інвестицій у Львів, а також співпрацю у цьому напрямку Національного фонду охорони довкілля і водного середовища республіки Польща, Львівської міської ради, ЛМКП «Львівводоканалу» та Міністерства екології та природних ресурсів.

«Зараз у ЛМКП «Львівводоканал» є великий проект. Цей намул, який ми отримуємо у результаті очистки стоків, ми плануємо переробляти і отримувати біогаз, щоб мати свою електроенергію. Проект, який ми сьогодні починаємо, стосується повної модернізації системи, яка дасть можливість мати очисні споруди на найвищому рівні, використовуючи найсучасніші технології», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

Власне, Національний фонд Польщі виявив готовність розглядати можливість інвестицій в модернізацію очисних споруд Львова з досягненням екологічного ефекту на забруднення річки Західний Буг, Віслу та басейн Балтійського моря, беручи за приклад модернізацію Варшавських очисних споруд.

Своєю чергою у «Львівводоканалі» зазначили, що на реконструкцію очисних споруд Львова потрібно приблизно 200 млн. євро, в той час у Варшаві на це витратили 500 млн євро.

«Україна таких грошей не має і жоден кредитор-інвестор таких грошей не дасть. Це означає, що Львову потрібні шляхи пошуку різних інвесторів, як джерел фінансування», – наголошують у підприємстві.

Меморандум передбачає надання Львову польською стороною консультацій та допомоги для розбудови і модернізації системи відведення та очистки стічних вод разом із здійсненням відповідних інвестицій. Також Національний фонд охорони навколишнього середовища і водного господарства допомагатиме Львову у підготовці тендерної документації на виконання багатоваріантної концепції щодо розбудови та модернізації системи відведення і очищення стічних вод. Передбачається і надання інвестицій на реалізацію цих заходів, обмін досвідом, зокрема, ознайомлення з досвідом польських міст у реалізації подібних проектів. Також Фонд проводитиме навчання для спеціалістів ЛМКП «Львівводоканал» при підготовці проектів, складанні грантових заявок та звітів. Передбачена співпраця і в напрямку розробки спільних проектів для залучення фондів із ЄС. ЛМКП «Львівводоканал» зі свого боку зобов’язується забезпечити розробку проекту реконструкції очисних споруд та поетапну реалізацію проекту.

Фінансування проекту передбачається із залучення міжнародних фінансових установ (Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), Німецького державного банку «Кредитна установа для відбудови» (KFW) та інших), національних екологічних фондів, внесків міста, власних коштів ЛМКП «Львівводоканал».

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