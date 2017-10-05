Мешканці Винник, Личаківського та Сихівського районів нині і завтра будуть без води

У зв’язку з заміною аварійної ділянки водогону, від сьогодні буде припинено подачу води у Личаківському і Сихівському районах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку із заміною аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 1000 мм «Винники-Довга» (м. Винники, школа-інтернат на вул. Галицькій), від сьогодні, 5 жовтня, з 10.00 год. до 24.00 год 6 жовтня буде припинено подачу води в м. Винники, Личаківський район, Сихівський район обмежений вулицями: вул. Дністерська – вул. Білоцерківська – вул. Дунайська – вул. Липова Алея – вул. Зелена (парна сторона №130-254, непарна №115-275).

Подача води у ці райони буде здійснюватися за графіком: з 06.00 год до 08.00 год і з 18.00 год до 20.00 год.

Відновлення стабільного водопостачання очікується з 7 жовтня.