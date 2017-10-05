До уваги водіїв: оформити ДТП без потерпілих тепер можна за допомогою смартфону

Оформити ДТП без потерпілих тепер можна в електронній формі за допомогою звичайного смартфону. З 1 жовтня в Україні можна зробити це просто на місці ДТП та без виклику поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Європротокол – це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії. Потім цей документ надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим.

Європротокол може заповнюватися як в паперовому вигляді, на спеціальному бланку, так і в електронній формі, з використанням системи «Електронний Європротокол». Європротокол, оформлений в електронній формі, є повним аналогом Європротоколів, надісланих або пред’явлених страховику у паперовій формі.

Ще більше інформації та систему «Електронний Європротокол» знайдете за посиланням https://dtp.mtsbu.ua.

Фото: Патрульна поліція Львова