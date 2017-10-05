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Близько 200 львів’ян живуть в будинках, що на межі обвалу

Катерина Родак

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Щоб відселити усіх містян Львова, що проживають в аварійних будинках, необхідно 54, 8 млн грн. Про це йдеться у депутатському зверненні Мирослава Данилківа, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, близько 200 мешканців Львова живуть в будинках, що можуть у будь-який момент обвалитись.

«До мене звертаються мешканці міста щодо відселення з аварійна будинків. Близько 200 людей живуть під загрозо обвалу…54, 8 мільйона треба виділити для вирішення цього питання. А термін очікування вирішення проблеми – від 8 до 25 років. Тобто вони мають по 25 років чекати, щоб їх переселили з аварійного будинку», – зазначив депутат.

Таким чином депутат просить невідкладно зайнятись комплексним вирішенням відселення мешканців з аварійних будинків.

«У тому числі вирішити питання можна за рахунок квартир, що перебувають у комунальній власності. Передбачити в бюджеті 2018 року кошти на вирішення цього питання», – йдеться в депутатському зверненні.

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