Віктор Уколов: «Скільки рублів заплатили "Самопомочі"?»

Колишній народний депутат України, політтехнолог Віктор Уколов про підводні камені законопроекту № 7163-1 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями», ініційованого «Самопоміччю»:

«Самопоміч» Садового вирішила зробити «маленьку» послугу Москві. У альтернативному законі №7163-1 вони пропонують скасувати повністю закон «Про особливий порядок самоврядування…» на якому, як на частині Мінська, ґрунтуються економічні санкції ЄС проти Росії.

СКІЛЬКИ РУБЛІВ «САМОПОМОЧІ» ЗАПЛАТИЛИ?

Нагадаю, що за даними ООН, Росія втратила майже 55 млрд доларів через санкції…

Прикінцеві положення 7163-1:

Визнати таким, що втратили чинність п.2 ч3) Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043)».

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