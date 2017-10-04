ОСТАННІ НОВИНИ

Віктор Уколов: «Скільки рублів заплатили "Самопомочі"?»

Лаврентій Дубич

|

Колишній народний депутат України, політтехнолог Віктор Уколов про підводні камені законопроекту № 7163-1 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями», ініційованого «Самопоміччю»:

«Самопоміч» Садового вирішила зробити «маленьку» послугу Москві. У альтернативному законі №7163-1 вони пропонують скасувати повністю закон «Про особливий порядок самоврядування…» на якому, як на частині Мінська, ґрунтуються економічні санкції ЄС проти Росії.

СКІЛЬКИ РУБЛІВ «САМОПОМОЧІ» ЗАПЛАТИЛИ?

Нагадаю, що за даними ООН, Росія втратила майже 55 млрд доларів через санкції…

Прикінцеві положення 7163-1:

Визнати таким, що втратили чинність п.2 ч3) Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043)».

Фото: соцмережі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів