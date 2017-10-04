У яких держустановах Львова від сьогодні буде тепло?

Як повідомили теплопостачальні підприємства Львова, станом сьогодні на ранок, 4 жовтня, опалення отримує 14 бюджетних установ на основі листів-звернень керівників закладів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відтак опалення отримує 9 бюджетних установ, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго»: обласна клінічна лікарня (вул. Чернігівська, 7), оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44, 3-тя міська клінічна лікарня (вул. Рапапорта, 8), міський комунальний клінічний пологовий будинок (вул. Мечникова, 8), будинок дитини № 1 (вул. Комаринця, 2а), ЛДЮСШ № 2 (вул. Сеченова, 7), ДНЗ «Левеня» (вул. В.Великого, 71а та 87а), школа-інтернат № 2 (вул. Просвіти, 2/4).

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» на основі листів-звернень подає опалення до 5 дитячих установ (садочків) за адресами вул. Виговського, 43, вул. Виговського, 75, вул. Кульчицької, 10а, вул. Любінська, 97а, вул. Петлюри, 19.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови, з 3 жовтня розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ. Відтак теплопостачальні підприємства розпочали подачу опалення до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні, поліклініки, заклади культури) на підставі письмових звернень керівників закладів.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки). ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ.