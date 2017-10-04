У Львові сміттєвоз втаранився в «Мерседес»

Сьогодні вночі, 4 жовтня, у Львові на вул. Городоцькій, 226 сміттєвоз AVE протаранив автівку «Мерседес». Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Як зазначили у патрульній поліції, ДТП трапилась між транспортним засобом MAN д та Mercedes 210. На водія MAN складено протокол за ст.124 (відповідальність за пошкодження транспортних засобів).

Водночас «Варта-1» у Facebook повідомляє, що сміттєвоз заїхав в припарковане авто.

«Авто попередньо було зупинене поліцією для того, щоб водій був понятим для освідчення іншого водія на стан алкогольного сп’яніння. Патрульні стояли з включеними проблисковими вогнями», – йдеться у повідомленні спільноти.