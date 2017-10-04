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У Львові розшукують 74-річну заблукалу бабцю

Єва Корнійчук

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На Львівщині розшукують старшу жінку, що заблукала. Про це повідомляє «Варта-1».

Учора,  3 жовтня, о 10:30 у Кам’нка-Бузькому районі село Гайок з маршрутки ( Лопатин-Львів) вийшла жінка 1943 року народження.

«Жінка мала пересідати на маршрутку, що їде в Добротвір до родичів, але так і не сіла. Це зі слів водія, що її підвозив. Була одіта в зелений плащ і кольорову хустку з квітками.
У неї проблеми зі здоров’ям, кульгає на одру ногу, худорлява, ріст 160 приблизно»,  -йдеться у повідомленні.

Якщо хтось знає місце перебування жінки, просимо сповістити в 102 або внучці 0673129855 – Марічка

 

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