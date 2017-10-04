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У Львові презентують виставку про вимушених переселенців

Дарина Смеречанська

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У п’ятницю, 6 жовтня, у Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (м. Львів, пр. Свободи, 15) відбудеться презентація проекту «Вигнанці» та відкриття однойменної виставки. Початок о 16.00.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Головна тема виставки – доля людини, яка, будучи позбавлена права проживати на землі своїх предків, намагається зберегти свою ідентичність у новому соціокультурному просторі та адаптуватись до нового середовища.

У фокусі виставки три великі переселення, які відбулись за останні 75 років: так званий обмін населенням між Польщею та УРСР 1944-1946 років, депортація кримських татар з Криму 1944 року, та вимушене переселення українців та кримських татар з окупованого Росією Криму, а також з Донецької та Луганської областей у 2014-2017 роках, яке частково триває і досі.

Виставка базується на спогадах людей, які пережили вимушене переселення, та історіях цілих сіл і районів, які назавжди змінили своє обличчя внаслідок складних історичних та політичних процесів.

У межах проекту також відбудуться:

6 жовтня, о 17:30 – відкриття виставки Олени Турянської «MATRIX». Виставку можна відвідати з 6 до 18 жовтня 2017 року в Галереї сучасного сакрального мистецтва «ICONART» за адресою: м. Львів, вул. Вірменська 26, з 12 до 19 год. щоденно, окрім понеділка.

27 жовтня – майстер-клас з виготовлення вибійки, який проведе Олександр Бриндіков («Майстерня вибійки»). Початок майстер-класу о 14.00. Місце проведення – пр. Свободи, 15.

7 листопада у галереї «Дзиґа» – перфоманс-інсталяція Влодка Кауфмана «Керована свобода». Початок о 17.00.

Фото: ЛОДА

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