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У Львові поліцейські впіймали чотирьох осіб з наркотиками

Дарина Смеречанська

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Поліцейські посеред ночі виявили у чотирьох осіб речовини ймовірного наркотичного походження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Під час нічного патрулювання тактична оперативна група патрульної поліції виявила чотирьох осіб, які мали при собі речовини ймовірного наркотичного походження. Зокрема, на вулиці Володимира Великого тактики поблизу одного із нічних закладів у підозрілої особи при поверхневій перевірці виявили порошкоподібну речовину білого кольору та міні-вагу. 18-річний юнак є львів’янином і проживає на одній із сусідніх вулиць. На місце викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. Молодику загрожує відповідальність за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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