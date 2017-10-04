У Львові копи затримали осіб, які намагались продати викрадений мотоцикл

Патрульні разом з власником викраденого майже рік тому мотоцикла затримали осіб, які намагались його продати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

До патрульної поліції звернувся мешканець Києва і повідомив, що знайшов на сайті оголошень свій мотоцикл, який викрали майже рік тому в столиці. Продавець спортивного мотоциклу Honda зі Львова.

Заявник зв’язався із продавцем і домовився про купівлю двоколісного. Він одразу назвав особливі прикмети свого мотоцикла. Патрульні під прикриттям супроводжували заявника. Частина групи була постійно на зв’язку і рухалася на безпечній відстані.

Продавець і з «покупцем» приїхали на таксі у гаражний кооператив на вулиці Княгині Ольги. Особи, які продавали мотоцикл намагалися заспокоїти «покупця», що проблем з мотоциклом у нього в Україні не буде, адже той викрадений за кордоном. Після огляду транспортного засобу заявником, патрульні отримали підтвердження, що транспортний засіб є його. Інспектори під прикриттям дали сигнал тактичній групі, яка провела затримання.

На місце викликали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції.