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У Дрогобичі вибухнула квартира

Катерина Родак

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Сьогодні вночі, 4 жовтня, у Дрогобичі трапився вибух газу у квартирі. Про це львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 00.41 год. надійшло повідомлення, про те що в м. Дрогобичі по вул. Шевська в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку внаслідок вибуху газу виникла пожежа. «Власник квартири, 1977 року народження, отримав опіки І-ІІІ ст. (30% тіла) та був у важкому стані доставлений в Дрогобицьку МЛ. Вибухом газу зруйновано міжквартирну перегородку, вибито скло вікна та дверей на балкон в кімнаті, де знаходився газовий балон та пошкоджено дві міжкімнатні перегородки (тріщини)», – повідомили у департаменті.

Будинок трьохповерховий шестиквартирний (проживає 17 осіб), опалення електричне та газове пічне. На першому поверсі розташований магазин.

«У цій квартирі проживала одна особа, в сусідній квартирі – 4 особи, з них 2 дитини (2007 та 20012 року народження). Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 м2. Пожежу ліквідовано о 01:11 год.», -повідомили надзвичайними.

Ймовірна причина вибуху – порушення правил експлуатації газового балону.

Фото: ДСНС

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