У Бориславі молодий рецидивіст обікрав квартиру

На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. Раніше судимому мешканцю Борислава за скоєння криміналу загрожує покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Бориславське відділення поліції 3 жовтня із заявою про крадіжку звернулась 50-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено плазмовий телевізор, ноутбук, а також ювелірні вироби із золота та срібла.

Як встановили правоохоронці, злодій проник у приміщення, розбивши шибу у балконних дверях. Також встановлено, що до скоєння цього злочину причетний раніше судимий 26-річний мешканець Борислава. Речові докази (викрадені речі) у зловмисника поліцейські вилучили, він сам затриманий в порядку ст.208 КПК України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.